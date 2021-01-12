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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بأسوان (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:00 ص
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بأخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الغربي عند قرية الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بأخرى، وإصابة شخصين.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم بواسطة سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين بالكشف الطبي إصابتهما بجروح وكسور، وجارٍ إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما بالمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان
تصادم سيارتين بأسوان

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