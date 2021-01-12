إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بأسوان (صور)

وقع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بأخرى، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوي الغربي عند قرية الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بأخرى، وإصابة شخصين.وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم بواسطة سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتبين بالكشف الطبي إصابتهما بجروح وكسور، وجارٍ إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهما بالمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.