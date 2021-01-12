فنزويلا تسلم السفير البريطانى مذكرة احتجاج بسبب التدخل فى شؤونها

أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن تسليم مذكرة احتجاج للسفير البريطاني في البلاد بسبب "التدخل في الشؤون الداخلية" لفنزويلا، حسب بيان للخارجية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" أضاف البيان أن وزير الخارجية خورخي أرياسا سلم المذكرة "تنديدًا بسياسة التدخلات البريطانية تجاه فنزويلا".وأوضح أرياسا أن تسليم المذكرة تم على خلفية ورود المعلومات حول تمويل بريطانيا لمنظمات ووسائل إعلام في فنزويلا دون إبلاغ سلطات البلاد بذلك.وكانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق عن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في فنزويلا الشهر الماضي وسط مقاطعة معظم قوى المعارضة لها، ودعت لندن سلطات فنزويلا "لاستعادة الديمقراطية".وتستمر كذلك المرافعات القضائية المتعلقة برفض بنك انجلترا تسليم الذهب الفنزويلي الموجود لديه للحكومة الفنزويلية.