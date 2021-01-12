علبة الأحلام على طاولة مركز الحرية للإبداع.. غدًا

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء غد الأربعاء٬ ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "علبة الأحلام" للكاتبة عزة عز الدين٬ ويناقشها الناقد الدكتور محمد عبدالحميد خليفة٬ وتدير اللقاء الكاتبة الدكتورة نهى بلال.تضم المجموعة 14 قصة، وكانت قد صدرت عن دار "أفاتار" للطباعة والنشر. وعن المجموعة يقول الناشر: وفي القصة التي تحمل عنوان "تفاصيل ألوان" تعلن على لسان بطلتها أنها تعشق الأبيض في "قلادات الفل في الأروقة والطرقات.. زهور الياسمين.. الحمامات البيضاء.. السحاب والثلج والحليب والشموع"، ثم تزول كل هذه البهجة بمشهد فتاة عشرينية ترقد على سرير المرض في حزن وانكسار.القصة تعيد للأذهان قصيدة أمل دنقل "ضد من" التي يرثي فيها نفسه بمستشفى معهد الأورام.. "في غرف العمليات كان نقاب الأطباء أبيض، لون المعاطف أبيض، تاج الحكيمات أبيض، أردية الراهبات، الملاءات، لون الأسرّة، أربطة الشاش والقطن، قرص المنوم، أنبوبة المصل، كوب اللبن..