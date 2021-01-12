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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤمن سمير يقدم قراءة فى كتابه حكاية بنى سويف الجميلة.. اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:01 ص
مؤمن سمير
مؤمن سمير
نضال ممدوح
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يحل الشاعر مؤمن سمير٬ في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "الثقافة بين إيديك"، حيث من المقرر أن يقدم قراءة في كتابه؛ "حكاية بني سويف الجميلة"٬ والصادر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعن الكتاب يقول الكاتب والشاعر "مؤمن سمير": تعاملت مع الكتاب من منظور معلوماتي أولًا فوفرت كمية لا بأس بها من المعلومات الأساسية المتطلبة لتكوين صورة عن تاريخ وجغرافيا وبشر وعلاقات هذه المنطقة الحية من مصرنا الحبيبة، وبعد ذلك حاولت استخدام منظور تحليلي يحاول أن يفكك بعض هذه العلاقات ليستوضح ويستجلي الحاضر وإمكانات الاستفادة منه في المستقبل وخاصة في الأنماط العمرانية والمجال الروحي وفي الواقع الثقافي وهي مجالات أراها مركزية ومؤثرة، كذلك قمت بعمل محاولات لجمع بعض الأغاني والحكايات الشعبية التي كانت منتشرة عن الجدات والأجداد والأدوات والألفاظ التي كانت مستخدمة قديمًا وفي طريقها للاندثار.

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