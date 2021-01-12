انهيار عقار دون وقوع خسائر بشرية فى المنوفية

إنهار منزل في قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، دون وقوع خسائر بشرية وتم انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث والاطمئنان على الأسرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندس محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة، الانتقال لموقع المنزل الإطمئنان على ساكنيه وبعد المعاينة والفحص بالتنسيق مع قوات الشرطة.وبالانتقال والفحص، تبين سقوط المنزل دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات وتم إخلاء المنزل بالكامل ونقل ساكنيه لمنزل أحد الجيران وإخطار لجنة المنشٱت الٱيلة للسقوط لإتخاذ اللازم وبحث تقديم الدعم للمتضررين في أسرع وقت.