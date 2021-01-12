رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار عقار دون وقوع خسائر بشرية فى المنوفية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:26 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
ولاء القاضى
طباعة
إنهار منزل في قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، دون وقوع خسائر بشرية وتم انتقال الأجهزة المعنية لموقع الحادث والاطمئنان على الأسرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندس محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة، الانتقال لموقع المنزل الإطمئنان على ساكنيه وبعد المعاينة والفحص بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط المنزل دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات وتم إخلاء المنزل بالكامل ونقل ساكنيه لمنزل أحد الجيران وإخطار لجنة المنشٱت الٱيلة للسقوط لإتخاذ اللازم وبحث تقديم الدعم للمتضررين في أسرع وقت.
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار

موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

الموت يُفجِع بيومي فؤاد

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إصابة اثنين من الغوريلا بفيروس كورونا بأمريكا

ميلان يعير البرازيلى دوارتى لفريق باشاك شهير التركى

دراسة جديدة تسلط الضوء على الفوائد الصحية لاستبدال دقيق القمح بـ الحمص

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

مبادرة لتدريب الأطفال على توثيق التراث النوبى

علبة الأحلام على طاولة مركز الحرية للإبداع.. غدًا

«باب الأبواب» سرد تاريخى تخييلى روائى لمدينة الرقة

حكاية الشاعر سيف الرحبى مع سارتر ونجلاء فتحى