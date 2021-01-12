محمد رمضان وعاصى الحلانى أبرز المكرمين بـ«أوسكار العرب»

يشهد يوم الجمعة المقبلة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "أوسكار العرب" لتكريم الفنانين، المقرر إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الأول، في تمام الساعه 7 مساءً، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية.وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه يتم اختيار دول مختلفة مع كل دورة من عمر المهرجان، وجاء اختيار مصر في تلك الدورة، باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لاحتضان الفن والفنانين من كل العالم.ومن أبرز النجوم المكرمين بالمهرجان: محمد رمضان، عاصي الحلاني، إلهام شاهين، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، وباقة من النجوم المصريين والعرب، ومن المقرر أن يقدم الحفل أحلام فقيه، ملكة جمال تونس.