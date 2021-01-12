محمد رمضان وعاصى الحلانى أبرز المكرمين بـ«أوسكار العرب»

محمد رمضان وعاصى الحلانى أبرز المكرمين بـ«أوسكار العرب»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:30 ص
أمير محمد خالدطباعة
يشهد يوم الجمعة المقبلة فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان "أوسكار العرب" لتكريم الفنانين، المقرر إقامته فى أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الأول، في تمام الساعه 7 مساءً، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية.
وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه يتم اختيار دول مختلفة مع كل دورة من عمر المهرجان، وجاء اختيار مصر في تلك الدورة، باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لاحتضان الفن والفنانين من كل العالم.
ومن أبرز النجوم المكرمين بالمهرجان: محمد رمضان، عاصي الحلاني، إلهام شاهين، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، وباقة من النجوم المصريين والعرب، ومن المقرر أن يقدم الحفل أحلام فقيه، ملكة جمال تونس.
وأكد مهند الغزاوي، رئيس المهرجان، أنه يتم اختيار دول مختلفة مع كل دورة من عمر المهرجان، وجاء اختيار مصر في تلك الدورة، باعتبارها إحدى أهم منابر الفن والثقافة بالعالم العربي، ولأنها أهل لاحتضان الفن والفنانين من كل العالم.
ومن أبرز النجوم المكرمين بالمهرجان: محمد رمضان، عاصي الحلاني، إلهام شاهين، حورية فرغلي، رولا سعد، بتول عرفة، داليا البحيري، هاني البحيري، حليمة بولند، سميرة عبد العزيز، سميحة أيوب، أحمد سعد، ويجز، أمينة، هدى، خدوجة صبري، منة فضالي، ريم البارودي، أحمد حاتم، منى عراقي، أماني التونسي، وباقة من النجوم المصريين والعرب، ومن المقرر أن يقدم الحفل أحلام فقيه، ملكة جمال تونس.
أبرز المكرمين بأوسكار العرب
أبرز المكرمين بأوسكار العرب