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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حكاية الشاعر سيف الرحبى مع سارتر ونجلاء فتحى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:29 ص
سيف الرحبي
سيف الرحبي
نضال ممدوح
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تلقى سيف الرحبي الكاتب والشاعر العماني تعليمه الجامعي في القاهرة٬ وهي التجربة التي رصدها في كتابه "القاهرة..أو زمن البدايات" والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. وفي الكتاب يعرض "الرحبي" أبرز وأهم المحطات في حياته الجامعية في القاهرة٬ من أول البحث عن السكن في حي الدقي٬ مرورا بالأمسيات الأدبية والفنية التي جمعته بأهم أعلام الثقافة والفن في مصر خلال هذه الفترة.

ومن المواقف الطريفة التي أوردها "الرحبي" تلك المتعلقة بالفنانة نجلاء فتحي٬ والتي كانت من أبرز نجمات الصف الأول السينمائي خلال عقد السبعينيات من القرن المنصرم. وكيف أنه خلال رحلة العودة إلي القاهرة٬ نزل "تراتنزيت" بمطار "أورلي سود" في باريس. يقول الرحبي: نزلنا لنستأنف الرحلة منه نحو القاهرة٬ فترة وقوفنا وتجوالنا على غير هدى في المطار٬ كنا كعادة سلوك ذلك العمر الفوضوي الجميل٬ نضحك ونعلق ونناقش٬ الأفكار الكبيرة خاصة. حتى وقعت عين زميل لنا على رجل يجلس بهدوء ووقار٬ علي العربة المخصصة للعاجزين والمقعدين.

سألني الزميل وكان بجانبي سلطان يعرب وعبد اللطيف حسين وأحمد عبد الوهاب ومحمد القرموطى وآخرون٬ إن كان ذلك الرجل الجالس على المقعد المدفوع من قبل مضيفة الطيران٬ يشبه الفيلسوف "جان بول سارتر"٬ لمعت في ذهني صورة المطبوعة على كتبه المترجمة إلى العربية "غالبًا عن دار الآداب" فأجبته: أعتقد أنه هو.. ذهب فاروق أحمد صاحب الاكتشاف إلي المضيفة وسألها٬ فأجابت أنه بالفعل سارتر.. كان أحد زملاء الرحلة يحمل كاميرا. تلك الآلة السحرية النادرة في تلك الفترة طلبنا منه أن يصورنا مع الفيلسوف وبما أنه كان مشغولًا بإلتقاط صور أخرى٬ ألححنا في الطلب حتى الصراخ كي لا يضيع فرصة هذه الصورة النادرة..

حين رآنا صاحب الكاميرا على هذا النحو الهستيري من الإلحاح٬ صرخ هو بدوره في وجهنا:"هو مين ده اللي عايزين تتصوروا معاه٬ الراجل العجوز هو ده نجلاء فتحي؟!" تحولت هيستيريا الإلحاح على الصورة إلي هيستيريا الضحك والتنكيت. ولا أتذكر إن أخذت الصورة أم ضاعت في ذلك الصخب الذي أخذ شكلا جماعيا بعد تفجير صاحبنا المصور٬ تلك العبارة البريئة حد الجهل المتمادي٬ والذي من الممكن وصفه بأحد مفاصل الجهل التاريخي الذي يأخذ شكل المفارقة.
نجلاء فتحي
سارتر
نجلاء فتحي
سارتر

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