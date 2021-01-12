بايدن يعبر عن أمله فى تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا

عبّر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أمله في تمرير حزمة التحفيز الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف بايدن في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن أولويته هي تمرير مشروع قانون التحفيز أولًا وإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي.وردًا على سؤال حول ما إذا كان قلقًا بشأن مراسم تنصيبه في 20 يناير الجاري، قال بايدن "لا، أنا لست خائفًا من أداء القسم في الخارج.. التركيز على محاسبة أولئك الأشخاص الذين شاركوا في الفتنة وهددوا حياة الناس"، مؤكدًا أنه يتحدث مع أعضاء مجلس الشيوخ حول ما إذا كان لا يزال بإمكانهم النظر في مرشحيه الوزراء ومقترحات التحفيز، ولكنه لم يتلق أي رد من النواب حتى الآن.