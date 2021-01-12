خالد بن سلمان: أى حل باليمن يتم وفق «المرجعيات الثلاث»

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حرص السعودية على حل سياسي شامل في اليمن.وقال خالد بن سلمان إنه ناقش مع جريفيث المستجدات في اليمن وجهود السعودية الإنسانية، كما شدد على أن أي حل في اليمن يجب أن يكون وفق المرجعيات الثلاث ويحقق الاستقرار والأمن.