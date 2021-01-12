إصابة ثلاثينى طعنًا بسكين فى الحمام

قال محمد الطليمي مشرف طوارئ صحة مطروح، إن مستشفى الحمام المركزي استقبل شاب ثلاثيني تعرض للطعن بسكين أسفل القلب ما أدى إلى دخوله في غيبوبة وفقد كميات من الدم.وأوضح اللطيمي في تصريحات خاصة أن، الشاب يدعى "علي، ج م" ويبلغ من العمر 33 عامًا، مؤكدًا أنه تم توفير فصيلة دم المواطن وإجراء عملية جراحية له، مشيرًا إلى أن الحالة العامة للمصاب مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى.