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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور كتاب العمامة المستنيرة للباحث أحمد سالم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:23 ص
أحمد سالم
أحمد سالم
نضال ممدوح
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عن سلسلة الفلسفة التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة٬ صدر حديثًا كتاب بعنوان "العمامة المستنيرة.. تجديد الفكر الديني عند عبدالمتعال الصعيدي"٬ للباحث الدكتور أحمد محمد سالم أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي الحديث بكلية الآداب جامعة طنطا.

يذهب سالم في مقدمته للكتاب إلى أن: علاقة الإسلاميين بالعلمانيين منذ مطلع القرن العشرين كانت قائمة على الحوار الخلاق بين رؤيتين معرفيتين مختلفتين، ولكنهما تنطلقان من قاعدة وطنية وثقافية واحدة، وتجلى هذا الحوار واضحًا في محاورة (محمد عبده وفرح أنطوان) فكان لها تأثيرها الواضح في تطوير خطاب محمد عبده، وكان فضاء الحرية في عهد النهضة محفزًا على الحوار، وترسيخ فقة الاختلاف بين الرؤى المختلفة.

ويتساءل: هل من سبيل إلى فتح الدوائر المغلقة الحاكمة لعلاقة الإسلاميين بالعلمانيين؟ كيف يمكن كسر تلك الفواصل الجامدة بين ما هو إسلامي وما هو علماني؟ هل يمكن للعلمانية أن تنفتح على الأديان وتعيد موقفها من دور الدين في حركة الأفراد والمجتمعات؟ وهل يمكن علمنة الدين أي ربط الدين بحركة الزمني والدنيوي؟ هل يمكن تحرير علاقة العلمانيين بالإسلاميين من أسر توظيف السلطة السياسية لهذا التنازع بينهما؟ كيف يمكن تفعيل جهود التيارين لتصب في المشكلات الرئيسية للمجتمعات العربية بدلًا من استنزاف طاقتها في صراع لا طائل من ورائه؟.

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