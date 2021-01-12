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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خطة «السياحة» للترويج بالخارج بدءًا من يوليو المقبل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:20 ص
السياحية في مصر
السياحية في مصر
رامى حسين
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كشفت مصادر بالهيئة المصرية لتنشيط السياحة، أنه يتم حاليا دراسة الأسواق الخارجية ومدى حساسيتها من فكرة السفر، نظرا لتخوفات الإصابة من عدوى فيروس كورونا، قبل انطلاق الحملات الترويجية إليها، والتى ستبدأ خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ الحملات بدول شرق أوروبا باعتبارها الأقل حساسية من السفر، وترسل أفواجها منذ بداية استئناف الرحلات في يوليو الماضي، وعلى رأسهم أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا ورومانيا وكازاخستان، وبعد ذلك الأسواق الرئيسية والكبرى المصدرة للحركة السياحية العالمية، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

وأضافت المصادر أنه ستتم دعوة المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بدول أوروبا لتنظيم رحلات تعريفية لهم للمقاصد السياحية المختلفة، والتقاط الصور الدعائية لهم؛ لنشرها عبر منصاتهم لتحفيز متابعيهم على السفر.

كما سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم حملات مشتركة، بالتعاون مع منظمى الرحلات الأجنبية؛ لتحفيز المسافرين لاختيار المقاصد المصرية دون غيرها من المقاصد السياحية المنافسة، وتوجيهم للحجز على المدن المصرية المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن الحركة السياحية عند عودتها ستكون بمعدلات تدريجية، أي بأعداد متدنية في المرحلة الأولى ثم ستزداد رويدا رويدا.

وتتجة توقعات المنظمات الدولية للسياحة، إلى أن الحركة السياحية ستبدأ مع أعياد الربيع المقبل، وستقوم الدول الأوروبية بتخفيض إجراءاتها الاحترازية التى تنفذها حاليا لتقييد حركة المسافرين تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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