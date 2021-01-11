أحمد زكى.. حكاية شاب وهب حياته لتزويج الأيتام

رسم أحلامه منذ الطفولة، كرس طيلة سنوات حياته لمساعدة الأيتام وتزويجهم، كانت تمضي الأيام ويتضاعف حماسه في زواج الأيتام وضمان معيشة سعيدة لهم.أحمد حسنين زكي، يقطن بمركز كفر الزيات محافظة الغربية، ولكنه يقيم في القاهرة، ذا الـ٢٩ عامًا، تخرج من كلية تجارة جامعة طنطا، يقول: «فكرة مساعدة الأيتام جات من حالة كنت بساعدها بشكل شخصي، وحسيت أنهم بيعانوا كتير عشان يوفروا الأساسيات والجهاز الخاص بالعروسة من أجهزة ورفايع».بدأ «زكي»، في تكوين فريق من 5 أشخاص، لديهم الرغبة في المشاركة ومساعدة الأيتام، وتابع: «بدأنا نساعد الحالات بشكل أكبر حتي وصلنا لـ12 حالة زواج يتيمة من مختلف المناطق والمحافظات».دفعه الحافز الداخلي علي مساعدة الأيتام، منوهًا إلى أن اليتيم ولد ولم يجد والده ووالدته بعد وفاتهما، ولم يجد من يقف بجانبه، مؤكدًا أن المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي دعموه في تقديم الدعم للأيتام.يقول «زكي»: «بوصل للأيتام عن طريق ناس بتدلنا عليهم، وعن طريق الجمعيات الخيرية، وشرط أساسي أننا نزورهم في بيتهم حتي لو كانت المحافظة بعيدة، وبنروح نزورهم في بيتهم ونشرب معاهم شاي، وبنحدد هل تحتاج المساعدة ولا لا، وبنطلع علي أوراق مثل شهادة وفاه الأب أو الأم، وهل ليهم معاش كبير أو صغير، ومقدرتهم المالية عمومًا».يحكي أنه يقوم هو وزملائه بمساعد الأيتام قبل الفرح بعشر أيام أو شهر عن طريق تجهيز شقة الزوجية من أجهزة كهربائية تحتاج إلى استهلاكها، وبعض رفايع المطبخ الضرورية، وتوصيلها إلى منزلهم.تمنى الشاب العشريني أن ينشر المبادرة في جميع المحافظات لتزويج الأيتام ومساعدة الشباب الغير مقتدر حتي يتمكنوا من بناء حياة جديدة.