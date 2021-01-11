وفاة مدرب سباحة قبل زفافه بساعات فى المنيا

شهدت قرية بني سعيد التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، حالة من الحزن الشديد على وفاة الشاب كيرلس شحاته عدلي الذي وافته المنية قبل زفافه بساعات، بعد تجهيزات العرس وطباعة كروت الدعوة حتى يشارك أهالي قريته في زفافه.كيرلس الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا كان يعمل مدرب سباحه، وقد حدد موعد زفافه وإقامة إكليل العرس في أحدي الكنائس بالقرية، غير أن المشيئة الإلهية كان لها رأي آخر، إذ تحول الفرح إلى سرادق عزاء بعد وفاة كيرلس.