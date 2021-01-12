براتب 1200 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب موظفين لفندق بالوادى الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بأحد الفنادق بالوادي الجديد، وذلك براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالفندق، موظفين استقبال، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ أو متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01221068175، والتواصل مع المدير المسئول زكريا أحمد، أو التوجه لمقر الفندق في الداخلة، موط، الوادي الجديد.