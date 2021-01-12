حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 12 يناير 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:50 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.
عاطفيًا: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح.
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، يكون مناسبًا من أجل مستقبل صحي أفضل.
مهنيًا: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.
عاطفيًا: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح.
صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة، يكون مناسبًا من أجل مستقبل صحي أفضل.