بالطراز الفرعونى.. محامية تبدع فى الرسم على الحقائب

لم يكن شغفها متعلق بدراستها في كلية الحقوق، لكنها اختارت أن تصوب نحو غايتها وتطور ذاتها في الرسم على الشنط الجلد، واتجهت للرسم الفرعوني لتنشيط السياحة المصرية وإبراز الطراز الفرعوني.زيزي حسن، ذات الـ35 عاما تخرجت من كلية الحقوق، تقول: "اشتغلت محامية لكن مكانش هدفي أكمل في المجال من صغري وكنت بحب اللعب بالألوان جدًا وبحب شغل الهاند ميد وكنت بحب أعمل إعادة تدوير لأي حاجة في البيت مامتي كانت بتفكر تستغنى عنها واتعلمت شغل الكروشيه والمكرمية والنول وكنت بحب الألوان جدًا والرسم شوية وكان نفسي يكون مجال دراستي له علاقة بشغفي ده لكن متوفقتش فيهخلصت جامعة لحد قررت إني أبدأ شغل في الجلد الطبيعي والهاند ميد من كتر حبي للألوان وبدأت شغل".تروي زيزي، أنها طورت ذاتها بالكورسات، ومشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب، والممارسة المستمرة، تابعت: قدرت احقق جزء بسيط من اللي نفسي فيه في الشغل والهواية في نفس الوقت وبدأت أشارك مع جمعيات تنمية مجتمعية غير هادفة للربح في التطوع إني أعلم الأطفال هناك وأيديهم كورسات والحقيقة دي كانت أكبر متعة بالنسبة لي نفسي في المستقبل يكون عندي جاليري كل الشغل اللي فيه يكون من شغلي وإني أعمل براند مصري شامل كل شغل الهاند ميد.و تحب الفتاة العشرينية منذ صغرها الرسومات الفرعونية، متمنيًا أن يكون لديها مكان للرسم الفرعوني على منتجات الجلد الطبيعي.