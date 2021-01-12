حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 12 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.عاطفيًا: بعض التصرفات الصبيانية لن تكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائيًا.صحيًا: كثرة الضغوط سيئة جدًا، والبحث عن الراحة هو الحل الأنسب لذلك لتفادي المشاكل الصحية.