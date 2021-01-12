حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 12 يناير 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:53 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك، وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصالات غنية جدًا.
عاطفيًا: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.
صحيًا: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل.
مهنيًا: تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك، وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصالات غنية جدًا.
عاطفيًا: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.
صحيًا: يجب أن تكون الرياضة أولوية في حياتك، فهي الطريق الأنسب لصحة أفضل.