حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 12 يناير 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:53 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في مواجه برجك من الجدي لذلك لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة.
عاطفيًا: تميل الى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس.
صحيًا: أترك مشكلاتك المهنية في المكتب، واحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية.
مهنيًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في مواجه برجك من الجدي لذلك لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة.
عاطفيًا: تميل الى منح الشريك المزيد من الثقة، وربّما تعترف له بسرٍّ دفين، أو تطلعه على ما يدور في فكرك من هواجس.
صحيًا: أترك مشكلاتك المهنية في المكتب، واحزم حقائب السفر وانطلق في رحلة ترفيهية.