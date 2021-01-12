مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021

مواعيد القطارات المميزة اليوم الثلاثاء 12-1-2021





موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).



موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).



موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).



موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).



موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).



موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35).



موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).



موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).



موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).



تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 12-1-2021

موعد قطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).



موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).



موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

