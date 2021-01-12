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منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:14 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021، وواصلت هيئة السكك الحديد أعمال تطهير وتعقيم العربات، حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على انتظام مواعيد القطارات وتوفير رحلات إضافية في حالة زيادة أعداد الركاب.

ويقدم "الدستور" كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021، وذلك وفقًا لبيان وزارة النقل.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الثلاثاء 12-1-2021


موعد قطار رقم 956 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25).

موعد قطار رقم 954 اليوم الثلاثاء - مختلط: ( يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50).

موعد قطار رقم 966 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15).

موعد قطار رقم 586 اليوم الثلاثاء - مختلط: (ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20).

موعد قطار رقم 948 اليوم الثلاثاء - مختلط: (يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05).

موعد قطار رقم 662 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 8:35).

موعد قطار رقم 268 اليوم الثلاثاء - ركاب: (يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل المحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05).

موعد قطار رقم 1116 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء).

موعد قطار رقم 12 اليوم الثلاثاء - مميز: (يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها " سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار).

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الثلاثاء 12-1-2021


موعد قطار رقم 1143 اليوم الثلاثاء - مميز: (يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة).

موعد قطار رقم 935 اليوم الثلاثاء - مكيف: (يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30).

موعد قطار رقم 1935 اليوم الثلاثاء - مكيف: (ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05).

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