«مصر الحديثة» يجتمع بنوابه لوضع الأجندة التشريعية للحزب

«مصر الحديثة» يجتمع بنوابه لوضع الأجندة التشريعية للحزب
الإثنين 11/يناير/2021 - 11:18 م
أشرف لاشينطباعة
عقد حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، وبحضور جميع نوابه اجتماعًا مهمًا مساء اليوم داخل أحد فنادق القاهرة؛ لبحث عدة أمور خاصة بعمل الحزب خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب التي تبدأ غدًا الثلاثاء.
قال وليد دعبس، خلال الاجتماع إنه يسعده لقاء أعضاء الحزب، موضحًا أنه على يقين بأن الحزب سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال عمل أعضاءه تحت قبة البرلمان.
وأضاف دعبس، في كلمته التي ألقاها وسط ترحيب أعضاء المجلس، أنه وفقا للأمور والتطلعات التي تحدث علي الساحة السياسية الذي يشير إلى دور تعظيم دور الأحزاب في العمل السياسي والتشريعي مما يتطلب بذل قصاري جهدنا من أجل انتشار الحزب في كافة أنحاء الجمهورية على كافة المستويات سواء التشريعي والتنظيمي والإعلامي، معلنًا عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.
وتابع أن حزب مصر الحديثة سيكون له دور واضح الفترة المقبلة، خاصة أنه سيفتتح مقرًا جديدًا بالتجمع الخامس مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية لتوفير الأجواء لأعضاء الحزب لتقديم أفضل أداء تحت قبتي النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن الحزب يرتكز خلال عمله في التواجد بـ17 محافظة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب 21 مقرًا بتلك المحافظات.
وعلى صعيد التنسيق مع الأحزاب الأخرى في العمل البرلماني، أكد رئيس حزب مصر الحديثة أنه يوجد تعاون مع حزب مستقبل وطن في بعض الأمور الخاصة داخل مجلس النواب، مثمنًا الدور الذي يقوم به أعضاء الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الحزب انتهى بشكل كبير من تشكيل تشكيلاته.
وناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب التي تبدأ غدًا الثلاثاء.
قال وليد دعبس، خلال الاجتماع إنه يسعده لقاء أعضاء الحزب، موضحًا أنه على يقين بأن الحزب سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال عمل أعضاءه تحت قبة البرلمان.
وأضاف دعبس، في كلمته التي ألقاها وسط ترحيب أعضاء المجلس، أنه وفقا للأمور والتطلعات التي تحدث علي الساحة السياسية الذي يشير إلى دور تعظيم دور الأحزاب في العمل السياسي والتشريعي مما يتطلب بذل قصاري جهدنا من أجل انتشار الحزب في كافة أنحاء الجمهورية على كافة المستويات سواء التشريعي والتنظيمي والإعلامي، معلنًا عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.
وتابع أن حزب مصر الحديثة سيكون له دور واضح الفترة المقبلة، خاصة أنه سيفتتح مقرًا جديدًا بالتجمع الخامس مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية لتوفير الأجواء لأعضاء الحزب لتقديم أفضل أداء تحت قبتي النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن الحزب يرتكز خلال عمله في التواجد بـ17 محافظة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب 21 مقرًا بتلك المحافظات.
وعلى صعيد التنسيق مع الأحزاب الأخرى في العمل البرلماني، أكد رئيس حزب مصر الحديثة أنه يوجد تعاون مع حزب مستقبل وطن في بعض الأمور الخاصة داخل مجلس النواب، مثمنًا الدور الذي يقوم به أعضاء الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الحزب انتهى بشكل كبير من تشكيل تشكيلاته.