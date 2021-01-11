«مصر الحديثة» يجتمع بنوابه لوضع الأجندة التشريعية للحزب

عقد حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، وبحضور جميع نوابه اجتماعًا مهمًا مساء اليوم داخل أحد فنادق القاهرة؛ لبحث عدة أمور خاصة بعمل الحزب خلال الفترة المقبلة.وناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب التي تبدأ غدًا الثلاثاء.قال وليد دعبس، خلال الاجتماع إنه يسعده لقاء أعضاء الحزب، موضحًا أنه على يقين بأن الحزب سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال عمل أعضاءه تحت قبة البرلمان.وأضاف دعبس، في كلمته التي ألقاها وسط ترحيب أعضاء المجلس، أنه وفقا للأمور والتطلعات التي تحدث علي الساحة السياسية الذي يشير إلى دور تعظيم دور الأحزاب في العمل السياسي والتشريعي مما يتطلب بذل قصاري جهدنا من أجل انتشار الحزب في كافة أنحاء الجمهورية على كافة المستويات سواء التشريعي والتنظيمي والإعلامي، معلنًا عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.وتابع أن حزب مصر الحديثة سيكون له دور واضح الفترة المقبلة، خاصة أنه سيفتتح مقرًا جديدًا بالتجمع الخامس مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية لتوفير الأجواء لأعضاء الحزب لتقديم أفضل أداء تحت قبتي النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن الحزب يرتكز خلال عمله في التواجد بـ17 محافظة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب 21 مقرًا بتلك المحافظات.وعلى صعيد التنسيق مع الأحزاب الأخرى في العمل البرلماني، أكد رئيس حزب مصر الحديثة أنه يوجد تعاون مع حزب مستقبل وطن في بعض الأمور الخاصة داخل مجلس النواب، مثمنًا الدور الذي يقوم به أعضاء الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الحزب انتهى بشكل كبير من تشكيل تشكيلاته.