رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر الحديثة» يجتمع بنوابه لوضع الأجندة التشريعية للحزب

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:18 م
حزب مصر الحديثة
حزب مصر الحديثة
أشرف لاشين
طباعة
عقد حزب مصر الحديثة، برئاسة الدكتور وليد دعبس، وبحضور جميع نوابه اجتماعًا مهمًا مساء اليوم داخل أحد فنادق القاهرة؛ لبحث عدة أمور خاصة بعمل الحزب خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع عدد من الأمور التنظيمية داخل الحزب والمرحلة المقبلة في ضوء انطلاق أعمال مجلس النواب التي تبدأ غدًا الثلاثاء.

قال وليد دعبس، خلال الاجتماع إنه يسعده لقاء أعضاء الحزب، موضحًا أنه على يقين بأن الحزب سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة من خلال عمل أعضاءه تحت قبة البرلمان.

وأضاف دعبس، في كلمته التي ألقاها وسط ترحيب أعضاء المجلس، أنه وفقا للأمور والتطلعات التي تحدث علي الساحة السياسية الذي يشير إلى دور تعظيم دور الأحزاب في العمل السياسي والتشريعي مما يتطلب بذل قصاري جهدنا من أجل انتشار الحزب في كافة أنحاء الجمهورية على كافة المستويات سواء التشريعي والتنظيمي والإعلامي، معلنًا عن قرار الحزب باختيار النائبة دكتورة ألفت كامل رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب.

وتابع أن حزب مصر الحديثة سيكون له دور واضح الفترة المقبلة، خاصة أنه سيفتتح مقرًا جديدًا بالتجمع الخامس مجهز بأحدث وسائل التكنولوجية لتوفير الأجواء لأعضاء الحزب لتقديم أفضل أداء تحت قبتي النواب والشيوخ، لافتًا إلى أن الحزب يرتكز خلال عمله في التواجد بـ17 محافظة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب 21 مقرًا بتلك المحافظات.

وعلى صعيد التنسيق مع الأحزاب الأخرى في العمل البرلماني، أكد رئيس حزب مصر الحديثة أنه يوجد تعاون مع حزب مستقبل وطن في بعض الأمور الخاصة داخل مجلس النواب، مثمنًا الدور الذي يقوم به أعضاء الحزب بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الحزب انتهى بشكل كبير من تشكيل تشكيلاته.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

القوات المسلحة تطهر مجلس النواب قبل جلسة الانعقاد الأولى

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«قانون 182 للتعاقدات الحكومية» ورشة تدريبية بقصور الثقافة

«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟