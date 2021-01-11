السعودية للأمم المتحدة: حريصون على حل سياسي شامل في اليمن

استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم مارتن جريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن؛ لبحث المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية.وأوضح بن سلمان، في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، أنه أكد للمبعوث الأممي حرص المملكة على التوصل إلى حلٍ سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.ورحبت السعودية، في وقت سابق اليوم بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، فيما أعلنت واشنطن أنها تعتزم تصنيف ميليشيات الحوثي المتمردة في اليمن "جماعة إرهابية".وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن التصنيف "يهدف إلى محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".