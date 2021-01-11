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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف: عبد الآخر حمّاد ليس خطيبًا وغير مصرح له بالخطابة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:07 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال صبري دويدار، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التفتيش والرقابة، إن عبد الآخر حماد ليس خطيبًا بالأوقاف ولا علاقة له بها وغير مصرح له بالخطابة، وذلك بناءً على مذكرة أوقاف أسيوط بأن حماد ليس له ترخيص خطابة من الأوقاف وأن ما نشر بشأن التصريح له بالخطابة لا أساس له من الصحة.

وطالبت الوزارة مراعاة تحري الدقة، مؤكدة حرصها الشديد بدوافع دينية ووطنية على قصر الخطابة على المصرح لهم بها واستبعاد أي خطيب يثبت تبنيه أو انتماءه أو حمله أو تعاطفه مع الفكر المتطرف.

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