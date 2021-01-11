قبل انطلاق الحوار المجتمعي: 7 معلومات عن ميثاق المواطن الجديد

تنطلق الثلاثاء، فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعى حول ميثاق المواطن برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور ممثلي القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدني وفيما يلى نرصد أبرز معلومات عن ميثاق المواطن:• يعد ميثاق المواطن تعهدًا يصدر من قبل الجهة المقدمة للخدمة تجاه عملائها بأن تتولى تقديم أو توفير الخدمة وفقًا لمعايير جودة معلنة متفق عليها.• يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن بحيث تصبح هذه الخدمات تُلبي بفعالية حاجات ورغبات المواطنين من متلقي الخدمة دون تمييز.• يحقق تطبيق معايير الشفافية والمساءلة ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، فى إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.• يتضمن معايير وضوابط لمحاسبة الجهة المقدمة للخدمة.• يعد أداة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وإطار زمني محدد، مع التزامات محددة من الجهة الحكومية مقدمة الخدمة لعملائها.• يعقد الحوار المجتمعى على مدار خمس جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء.• من المتوقع أن تثمر الجلسات الحوارية عن وثيقة عامة قابلة للتنفيذ لميثاق المواطن يسهل تطبيقها.