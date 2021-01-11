بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أكد مصدر مطلع على التحقيقات مع محمد قمصان، مدعي الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ، إن التحقيقات مع المذكور انتهت بعد أن اعترف بعدم إصابته بالسرطان وعدم تقديم أي إثبات يفيد ذلك أمام النيابة.وكشف المصدر لـ"الدستور"، أنه تم عمل له قضيتين له، الأولى استخدام السوشيال ميديا لنشر أخبار كاذبة، وقضية ثانية لتهديد أخصائية اجتماعية من مدينة دسوق بعد مواجهته بالحقيقة.وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها.وقبل القبض عليه رد محمد قمصان، المقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه بجواره والدته- على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة.. مؤكدًا أنه كان يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئا، وبعدها ثبتت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وأشعات.وأضاف أن هناك من ادّعى وفاته، وأنه ليس مجبرًا على أن يثبت لأحد أنه مريض، فهو لا يريد أموالًا من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه، مؤكدا أن هناك كثيرين يدعمونه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.