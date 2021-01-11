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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: تضاعف صادرات مصر لأستراليا خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:46 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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تضاعفت صادرات مصر لاستراليا خلال العام الماضي، لتسجل 214.3 مليون دولار في أول 10 أشهر من 2020، مقابل 23.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 190.5 مليون دولار خلال عام، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن واردات مصر من استراليا بلغت 324.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2020 مقابل 380.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 55.7 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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