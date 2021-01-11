الصحة: مرضى ضغط الدم ضمن الفئات المعرضة لمضاعفات كورونا

قالت وزارة الصحة إن أصحاب الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ضمن الفئات التي تصاب بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا.ونصحت الوزارة مرضى ضغط الدم بالكشف المبكر في العيادات والوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي التي تقدم خدماتها مجانًا.وأكدت وزارة الصحة أهمية الحفاظ على تناول الأدوية في مواعيدها وعدم الامتناع عن الحصول على الأدوية دون استشارة الطبيب، مع ضرورة الحفاظ على نمط الحياة السليم والاهتمام بممارسة الرياضة وتناول طعام صحى والاكثار من شرب الماء.