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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 م
مريم فخر الدين
مريم فخر الدين
وائل توفيق
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«ظلت أمي تناديني وتشتمني بجميع اللغات التي تعرفها من العربية إلى الألمانية، بينما كنت ألوّح بمنديل وقد ارتسمت على فمي ابتسامة عريضة، وأبي كان مستغرقًا في الضحك وهو يلوح لنا بمنديله ويقول مع السلامة"، هكذا تحدثت الفنانة مريم فخر الدين عن حكايتها مع زوجها الأول في حوار مع مجلة الشبكة اللبنانية.

وقالت الفنانة الراحلة إنها تزوجت من الفنان محمود ذو الفقار، رغمًا عن إرادة والدتها، بعد أن علاقة عاطفية لم تدم إلا شهر واحد، فقط، تخللتها مغامرات جنونية، فقد كان يلتقيا سويًا بعيدًا عن أعين الصحفيين والجميع، في محاولة لأن تكون العلاقة بينهما سرية للغاية.

وسرعان ما تحولت هذه العلاقة العاطفين بين مريم ومحمود إلى كابوس، فقد تغيرت معاملة الأخير تمامًا، فقد كان يضربها ويهينها ويعاملها بقسوة، وهو ما دفعها إلى أن تستأجر شقة دون أن يعرف في نفس العمارة التي كان يسكنها، وانتقلت للعيش فيها.

وقالت مريم، أثناء وجودها في برنامج "العاشرة مسًاء" الذي كان يقدمه وائل الإبراشي على شاشة دريم:"بصراحة مكنتش بحبه، لأن أخلاقه كانت وحشة وحامية، وكان لسانه طويل وكل حاجة يشخط فيها ويزعق ويشتم ويضرب كمان".

واعترفت إنجي في رد قلبي أن ذو الفقار كان بخيلًا، يعطيها مصروفها من أجرها الذي تتحصل عليه من الأفلام السينمائية التي تشارك فيها، لذا كانت تضطر لأن تخبئ أموالها في ملابسها.

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