«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

كشف مصدر مطلع على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، مع الشاب محمد قمصان مدعي الإصابة بمرض السرطان، تفاصيل هامة حول سير التحقيقات.وقال المصدر لـ"الدستور"، إن محمد قمصان انهار واعترف بادعائه المرض على خلاف الواقع، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم عرضه على النيابة العامة باعترافاته للتحقيق معه واتخاذ قرار بشأنه.وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ القبض على محمد قمصان ووالدته من منزلهما، بقرية سنهور المدينة، للتحقيق معهما بعد اتهامهما بالكذب وعدم إصابته بالسرطان، واستخدام السوشيال ميديا للتربح منها.وقبل القبض عليه رد محمد قمصان، المقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيه بجواره والدته- على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة.. مؤكدًا أنه كان يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئا، وبعدها ثبتت إصابته، وعرض ما يثبت من تحاليل وأشعات.وأضاف أن هناك من ادّعى وفاته، وأنه ليس مجبرًا على أن يثبت لأحد أنه مريض، فهو لا يريد أموالًا من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه، مؤكدا أن هناك كثيرين يدعمونه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.