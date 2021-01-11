وكيل «صحة مطروح» ينفي وفاة مصابة بكورونا بسبب نقص الأكسجين

نفى الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، ما تردد بشأن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين، مؤكدا أن هناك وفرة في الأكسجين بجميع مستشفيات مطروح.وأكد وكيل صحة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأكسجين متوفر بجميع المستشفيات سواء بتانكات التخزين والاحتياطي أو الأسطوانات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل خاصة بالأكسجين على مستوى جميع المستشفيات.وأشار إلى أن السيدة تم استقبالها في مستشفى النساء والتوليد متأثرة بإصابتها بكورونا وفي حالة غير مستقرة وتم إجراء عملية ولادة قيصرية لها نظرا لموعد وضع جنينها، موضحا أنها تعرضت لمضاعفات نظرا لتأثرها بالإصابة بكورونا وأن سبب الوفاة نتيجة فشل بالجهاز التنفسي.وتابع أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى للتحقيق في تلك الواقعة وضمت مدير الطب العلاجي ومدير المستشفيات بالإضافة إلى فحص التاريخ المرضي للسيدة الوقوف على ما إذا كان هناك تقصير في تقديم الخدمة الطبية من عدمه.