رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة مطروح» ينفي وفاة مصابة بكورونا بسبب نقص الأكسجين

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:22 م
الدكتور أحمد البلتاجي
الدكتور أحمد البلتاجي
ياسمين شعيب
طباعة
نفى الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، ما تردد بشأن وفاة سيدة مصابة بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين، مؤكدا أن هناك وفرة في الأكسجين بجميع مستشفيات مطروح.

وأكد وكيل صحة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأكسجين متوفر بجميع المستشفيات سواء بتانكات التخزين والاحتياطي أو الأسطوانات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل خاصة بالأكسجين على مستوى جميع المستشفيات.

وأشار إلى أن السيدة تم استقبالها في مستشفى النساء والتوليد متأثرة بإصابتها بكورونا وفي حالة غير مستقرة وتم إجراء عملية ولادة قيصرية لها نظرا لموعد وضع جنينها، موضحا أنها تعرضت لمضاعفات نظرا لتأثرها بالإصابة بكورونا وأن سبب الوفاة نتيجة فشل بالجهاز التنفسي.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى للتحقيق في تلك الواقعة وضمت مدير الطب العلاجي ومدير المستشفيات بالإضافة إلى فحص التاريخ المرضي للسيدة الوقوف على ما إذا كان هناك تقصير في تقديم الخدمة الطبية من عدمه.

موضوعات متعلقة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

ممدوح وافي تحدى أسرته للزواج من مسيحية ودفن بجوار أحمد زكي

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة