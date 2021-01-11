السودان: لن نفرط في شبر من أراضي الوطن

أكد والي ولاية القضارف السودانية سليمان علي، اليوم الاثنين، دعم الحكومة الكامل لمجهودات الجيش على الشريط الحدودي مع اثيوبيا، مثمنا تضحيات القوات المسلحة لاستعادة الأراضي السودانية بالفشقة الصغرى والكبرى التي تسيطر عليها أديس أبابا.جاء ذلك خلال اطلاع والي القضارف برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية، على مجمل الأوضاع الأمنية بمناطق الشريط الحدودي ولقائه قادة القوات الأمنية، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال والي القضارف إن السودان لن يفرط في شبر من أراضي الوطن وسيفرض سيادة الدولة على كل حدوده الدولية، مضيفا أن ما حدث من تفريط فى الأراضي السودانية كان نتاج ضعف الدولة والقرار السياسي في عهد النظام البائد، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة لتنفيذ مشروعات تنمية واعمار على الشريط الحدودي لتعزيز ما حققه الجيش وتحقيق الاستقرار بتلك المناطق.من جانبه أكد قائد المنطقة الشرقية احمدان محمد خير، قدرة القوات المسلحة على بسط سيطرتها وتأمين الحدود السودانية، مشيرا إلى حاجة مناطق الحدود إلى بسط الخدمات والتنمية من أجل تحقيق الاستقرار وتعمير مناطق الحدود.