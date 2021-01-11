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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين تتهم قطر باحتجاز بطل رياضي أثناء رحلة صيد

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:35 م
عبد اللطيف الزياني
عبد اللطيف الزياني
وكالات
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اتهمت البحرين قطر باعتقال أحد أبطال كمال الأجسام في المملكة خلال رحلة صيد، رغم تطبيع المنامة لعلاقتها مع جارتها.

يأتي الخلاف فيما تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين قطر والسعودية، حليف البحرين الوثيق، وفي الوقت الذي قالت فيه المنامة إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية بعد انتهاء الأزمة الخليجية.

وجّه وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني الإثنين رسالة إلى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا فيها وفدًا قطريًا إلى القيام بزيارة رسمية "في أقرب وقت ممكن" لإجراء محادثات، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

جاء ذلك غداة ادانة البحرين بشدة اعتقال خفر السواحل القطريين لبطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء قيامه برحلة صيد مع عدد من مرافقيه في المياه الإقليمية للبحرين.

وقالت الوزارة إنّ المنامة "تدعو السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم بدون وجه حق".

ولم تذكر الوزارة متى وقع الحادث. ولم ترد الدوحة على الفور على طلب للتعليق.

فرضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في يونيو 2017 حصارًا على قطر، شمل إغلاق المجال الجوي للبلاد؛ بسبب مزاعم بأنها تدعم الجماعات الإسلامية، وهو ما نفته قطر مرارا.

واتفقت الدول الأربع على رفع الحصار على قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، بعد جهود دبلوماسية نشطة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن شئون الطيران المدني البحرينية أعلنت "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي".

وبعد عدة حوادث بحرية، حلقت البحرين بأربع طائرات مقاتلة فوق المياه الإقليمية لقطر في 9 ديسمبر، حسبما اوردت الدوحة في رسالة إلى مجلس الأمن.

لكن المنامة في رسالة إلى الأمم المتحدة نفت اختراقها للمجال الجوي القطري، متحدثة عن تدريبات روتينية في الأجواء السعودية والبحرينية.

وخلال الأيام الأولى للنزاع الخليجي في عام 2017، استولى خفر السواحل القطريون على 15 قارب صيد بحرينيا، قائلين أنها كانت تنشط بشكل غير قانوني في مياه الإمارة.

ودخلت قطر في نزاع إقليمي طويل الأمد مع البحرين حول المياه والجزر الصغيرة التي تفصل شبه الجزيرة عن الجزر الرئيسية لجارتها.

وتم حل الخلاف من قبل محكمة العدل الدولية في عام 2001.

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