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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنتاج الطاقة النووية في فرنسا ينخفض 11.6% خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:41 م
الطاقة النووية في
الطاقة النووية في فرنسا
وكالات
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قالت شركة كهرباء فرنساء (إي دي إف) اليوم الاثنين إن توليد الطاقة النووية في مفاعلاتها في البلاد ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وكان ذلك ثاني شهر على التوالي يرتفع فيه إنتاج الطاقة النووية في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

لكن الشركة قالت إن اجمالي توليد الطاقة النووية في فرنسا لعام 2020 انخفض 11.6 بالمئة مقارنة مع 2019 فيما يرجع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا وإغلاقات لبعض مفاعلاتها.

ودعت نقابات عمال الكهرباء الفرنسية إلى تنفيذ أول إضراب لعام 2021 في التاسع عشر من يناير للاحتجاج على خطة الحكومة لإعادة هيكلة الشركة.

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