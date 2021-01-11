ارتفاع إصابات كورونا للجاليات الفلسطينية حول العالم لـ9148

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف الجالية حول العالم إلى 9148 إصابة.وأضافت الوزارة- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة منذ بدء الجائحة.وأوضحت أن الإصابات سجلت في ولايات نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابات بالجالية في أمريكا، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة بالفيروس هناك لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة بصفوف الجالية بأمريكا 109 حالات.