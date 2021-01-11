توقيع 6 اتفاقيات تعاون بين الصين وميانمار

أعلن مكتب مستشار الدولة في ميانمار توقيع ست اتفاقيات ثنائية مع الصين اليوم الإثنين خلال زيارة رئيس وزراء الصين وانج يي للبلاد.وتشمل الاتفاقيات الست اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، تحدد ملامح خطة التنمية الاقتصادية الخمسية بين الصين وميانمار.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اعتزام البلدين توقيع مذكرة تفاهم بشأن إجراء دراسة جدوى لمشروع مد خط سكك حديدية بين مدينتي ماندالاي وكياوكبيو في ميانمار، كما يوقع الجانبان عقد بيع قطارات ركاب صينية إلى ميانمار بقرض بدون فوائد.وشهد اجتماع وانج مع أونج سان سوكي مستشار الدولة والحاكمة الفعلية لميانمار اتفاق الجانبين على التعاون لضمان الاستقرار على امتداد الحدود بين ميانمار والصين وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الثنائية.وتعهد رئيس الوزراء الصيني خلال اجتماعه مع رئيس ميانمار وين مينت بدعم بلاده في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وقدمت الصين 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ومعدات طبية بقيمة 3 ملايين يوان إلى ميانمار.يذكر أن رئيس وزراء الصين يقوم بجولة خارجية تشمل ميانمار وإندونيسيا وبروناي والفلبين.