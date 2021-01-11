أمريكا تدرج كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، إعادة إدراج كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقًا لقناة العربية.وكانت وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم، أن تصنيف كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب جاء إثر "مواصلة سلطات البلاد إيواء الهاربين الأمريكيين، ورفضها طلب كولومبيا بتسليم أعضاء من جيش التحرير الوطني المرتبطين بتفجير عام 2019".وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير.