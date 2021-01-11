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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: تطعيم الدول الفقيرة في فبراير يتوقف على موردي اللقاحات

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:39 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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ضاعفت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين مناشدتها لشركات تصنيع اللقاحات بتوريد اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لبرنامجها كوفاكس المخصص؛ لتطعيم سكان الدول الفقيرة، وقال أحد مستشاريها إن الأمل في بدء التطعيم في فبراير يتوقف على تسلم الإمدادات.

وجمع برنامج كوفاكس، المدعوم من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) والتحالف من أجل ابتكارات مواجهة الأوبئة، ستة مليارات دولار حتى الآن، وطلب ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 مع خيار طلب مليار جرعة أخرى.

ومع هيمنة دول منها الصين والولايات المتحدة وإسرائيل وغيرها على الطلبيات المبكرة للقاحات، تخشى منظمة الصحة العالمية من أن تترك المخزونات القليلة المتبقية من اللقاحات 92 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط عاجزة عن تطعيم العاملين في المجال الطبي بها في إطار الجولة الأولى من برنامج كوفاكس.

وقال بروس إيلوارد، المستشار الكبير بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نتوقع، ولدينا ثقة قوية في أننا سنتمكن من بدء التطعيم في هذه الدول في شهر فبراير".

وأضاف: "لكن لا يمكننا القيام بذلك وحدنا. نطلب تعاون مصنعي اللقاحات بإضافة توريد اللقاحات لمشروع كوفاكس إلى أولوياتهم".

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