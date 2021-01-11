المغازي: إطلاق موقع حجز لقاح كورونا خلال أيام قليلة بشرى سارة للمواطنين

أعرب النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عن سعادته بالإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة إطلاق الموقع الرسمي لحجز لقاح كورونا خلال أيام قليلة، وحجز مصر حصتها من لقاح فايزر واسترازينيكا واللقاح الصيني، رغم الصراع العلمي لحجز اللقاحات.وقال المغازي، إن الأرقام الرسمية تظهر انهيارا سريعا في الموجة الثانية من الوباء على عكس الأولى وانخفاض الإصابات، رغم شراسة هذه الموجة، مشيرا إلى تزايد الوعي لدى المواطنين وحرص الجميع على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر أمنت احتياجاتها من اللقاحات مبكرا، والتأخر بعض الوقت لبدء التطعيم، كما قالت وزارة الصحة يعود لتجهيز أماكن تلقى جرعة التطعيمات سواء في الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، موضحا أن مصر جاهزة خلال أسبوع من الآن لبدء التطعيم والأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وللعديد من الشرائح التي تحتاج التطعيم أكثر من أي فئة عمرية أخرى.وأكد المغازي أن مصر استطاعت أن تتصدى للوباء وتتخطى المرحلة الأولى بنسبة إصابات ووفيات قليلة، رغم عدد السكان الضخم بفضل الإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته للتصدي للوباء.