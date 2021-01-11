رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المغازي: إطلاق موقع حجز لقاح كورونا خلال أيام قليلة بشرى سارة للمواطنين

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:40 م
يسري المغازي
يسري المغازي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أعرب النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عن سعادته بالإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة إطلاق الموقع الرسمي لحجز لقاح كورونا خلال أيام قليلة، وحجز مصر حصتها من لقاح فايزر واسترازينيكا واللقاح الصيني، رغم الصراع العلمي لحجز اللقاحات.

وقال المغازي، إن الأرقام الرسمية تظهر انهيارا سريعا في الموجة الثانية من الوباء على عكس الأولى وانخفاض الإصابات، رغم شراسة هذه الموجة، مشيرا إلى تزايد الوعي لدى المواطنين وحرص الجميع على إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر أمنت احتياجاتها من اللقاحات مبكرا، والتأخر بعض الوقت لبدء التطعيم، كما قالت وزارة الصحة يعود لتجهيز أماكن تلقى جرعة التطعيمات سواء في الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية، موضحا أن مصر جاهزة خلال أسبوع من الآن لبدء التطعيم والأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وللعديد من الشرائح التي تحتاج التطعيم أكثر من أي فئة عمرية أخرى.

وأكد المغازي أن مصر استطاعت أن تتصدى للوباء وتتخطى المرحلة الأولى بنسبة إصابات ووفيات قليلة، رغم عدد السكان الضخم بفضل الإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته للتصدي للوباء.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

اتحاد الكرة يعاقب سيد عبدالحفيظ وهاني سعيد

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يناير 2021

سايمن راتل ينتقل لقيادة أوركسترا بافاريا

قطب ألماس إسرائيلي يمثل أمام محكمة سويسرية في قضية رشوة

ثلوج «غير معتادة» تشل مدريد

أيام زمان

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

حكاية الفيلم الذى أصاب حسين رياض بالشلل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«أنا» معرض للفنان التشكيلي طارق الشيخ بقاعة أوبونتو

قصة صورة.. «ناصر المثقفين» يكرم توفيق الحكيم: إنك جدير بذلك

حارب الاحتلال بشعاراته.. مَن هو شيخ الخطاطين خضير البورسعيدي؟

في ذكراه.. سر اهتمام إحسان عبدالقدوس بقضايا المرأة