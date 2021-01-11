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الإثنين 11 يناير 2021 الموافق 27 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأربعاء.. «النواب الأمريكي» يناقش عزل ترامب من الرئاسة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:38 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الإثنين، عن عقد جلسة الأربعاء المقبل للنظر في عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه على خلفية اقتحام الكونجرس من قبل أنصاره.

وطرح النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، اليوم، رسميًا مشروع قرار عزل الرئيس دونالد ترامب متهمينه بـ"التحريض على العصيان".

من جانبهم أعلن النواب الجمهوريون بمجلس النواب عن رفضهم مقترح الديمقراطيين طلب تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس ترامب وتولي نائبه مايك بنس مكانه لحين تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد السلطة في 20 يناير الجاري.

يأتي ذلك على خلفية اتهام ترامب بتحريض أنصاره على اقتحام الكونجرس الأمريكي الأمر الذي أدى لوقوع أحداث فوضى.

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