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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعيين حسام صلاح مديرًا تنفيذيًا لمستشفيات جامعة القاهرة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:30 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
ريم محمود _ إسراء جمال
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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، كلّف الدكتور حسام صلاح، أستاذ الأمراض العصبية والفسيولوجية بكلية الطب، بالقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة خلفًا للدكتور أحمد طه، بناءً على ما عرضته عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على رئيس الجامعة.

قال متحدث جامعة القاهرة إن إدارة الجامعة تتمنى التوفيق للدكتور أحمد طه، لافتًا إلى أن الخشت وجه حسام صلاح بالعمل على تنفيذ خطة الجامعة في تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وضرورة المتابعة المستمرة، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية الكاملة بمرضى حالات الطوارئ، ووضع نظام صارم للحضور والغياب، ومواجهة الإهمال والتراخي، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

أضاف الدكتور محمود علم الدين أن الخشت شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمة العلاجية، وتقليل قوائم الانتظار، وضمان تنفيذ النظم العالمية في مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد.

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