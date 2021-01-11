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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حظر تداول الطيور بسوق إدفو للاشتباه في مرض خطير

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:26 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرارًا حمل رقم 4 لسنة 2021 بحظر تداول وبيع الطيور الحية بسوق الأربعاء بإدفو، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.

جاء ذلك بناءً على مذكرة الطب البيطرى بأسوان، للاشتباه في ظهور إنفلونزا الطيور بسوق إدفو، كما يحظر نقلها إلى خارج هذه الأماكن وتغلق جميع المحال غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، وعلى الجهات المختصة من إدارة الطب البيطرى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتنظيم عملية تداول الطيور الحية، وحال المخالفة على الجهات الأمنية المعاونة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

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