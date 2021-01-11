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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تحدثت عن سد النهضة.. سفيرة إسرائيل بالقاهرة تكشف موقف مصر من عروض تحلية المياه

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:57 م
أميرة أورون،
أميرة أورون،
سارة الشلقاني
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قالت أميرة أورون، سفيرة تل أبيب بالقاهرة، إن مصر لا تهتم بأي عروض من قبل بلادها، فيما يخص مجال تحلية المياه.

أضافت أورون، في حوار مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل تقدم عروضًا لمصر في مجال تحلية المياه منذ 20 عامًا، لكن القاهرة لا تُبدي أي اهتمام بها، في إشارة إلى رفضها.

جاء حديث سفيرة تل أبيب بالقاهرة خلال تصريحاتها عن بناء سد النهضة في إثيوبيا، مضيفةً أن إسرائيل تعد رائدة في مجال تحلية المياه، مشددة على أن القاهرة لديها التزام ثابت بالقضية الفلسطينية ولن تتخلى عنها، لافتة إلى أن مصر زعيمة للعالم العربي.

وتحدثت أورون عن أن عزلة تركيا السياسية واستبعادها من منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يقع مقره في القاهرة، جعلها ترغب في تحسين علاقاتها مع إسرائيل. اضغط

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