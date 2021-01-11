مطران بورسعيد يتعافى من كورونا

غادر الأنبا تادرس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية بورسعيد وتوابعها، اليوم المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.وتقدم مجمع كهنة إيبارشية بورسعيد بالتهنئة لنيافته بعد تماثله بالشفاء من فيروس كورونا، بعد مغادرته المستشفى حتى استقرار حالته الصحية وتماثله للشفاء.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.