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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: أردوغان يصنف جميع معارضيه بالإرهابيين

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:40 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي وصف خلالها طلاب جامعة بوغازيتشي بالإرهابيين.

وقال أوزتراك: «كل من لا يفكر مثل القصر الرئاسي إرهابي!.. ولم يتبقَ أي شخص في هذه الدولة غير معرض للتشهير بكونه إرهابيًا».

وأضاف فايق أوزتراك في اجتماع اللجنة المركزية لحزب الشعب الجمهوري: «لقد أعلن الصحفيين كإرهابيين. وأعلن الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل إرهابيين. وأعلن المواطنين الذين يملكون الدولار واليورو إرهابيين. وأعلن الذين صوتوا بـ«لا» على استفتاء الدستور إرهابيين»، وفقا لموقع تركيا الآن.

وحول المسيرة الاحتجاجية التي نظمها طلاب جامعة بوغازيتشي، ضد تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، قال أوزتراك: «الآن يعلن طلاب الجامعات إرهابيين، وبذلك لم يتبقَ أي شخص في هذه الدولة غير معرض للتشهير بكونه إرهابيًا».

وأردف أوزتراك أن بدلًا من أن يستمع الرئيس التركي أردوغان للطلاب ويعرف ما سبب رفضهم لتعيين وصيًا، يعلنهم إرهابيين، قائلًا: «ماذا لو حاولت الاستماع إليهم؟ ماذا سيحدث إذا استمعت إلى مطالبهم؟».

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