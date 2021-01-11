رئيس «محلية سنباط» يبحث تطوير المجزر العمومي

التقى المهندس هاني الكفافي، رئيس الوحدة المحلية بسنباط التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، بلجنة تطوير مجزر سنباط العمومي، وممثلين عن إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، ومهندسي مديرية الإسكان بالغربية، وممثلة عن إدارة تطوير المجازر بالقاهرة، وممثلي مديرية الطب البيطري بالغربية، والإدارة البيطرية بزفتي، وممثلين عن شركة المياه وموظفي الوحدة المحلية بسنباط، وتم استعراض خطة تطوير المجزر وكذلك إعداد مقايسة التطوير لعرضها على البنك الأهلي للتمويل.من جانبه أكد الكفافي، أن تطوير محزر سنباط يأتي علي ضوء متابعة الجهات التنفيذية للقرية، موجهًا الشكر لفريق العباقرة الذين حققوا الفوز بكأس العباقرة علي مستوي الجمهورية، ووصفهم بأنهم أصحاب الفضل في وضع قرية سنباط ضمن بؤرة اهتمام الدولة، ضمن تعاون وجهد الجميع من أبناء الوحدة المحلية بسنباط في إطار إحدى مبادرات القرية وهي (معا لتطوير سنباط).وأضاف الكفافي، أن تطوير قرية سنباط سيكون بالتدريج ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القري، واعدًا بتطوير شامل القرية.