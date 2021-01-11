بلدة هولندية تدعو جميع سكانها للخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا

دعت السلطات المحلية في بلدة لانسيجيرلاند الهولندية جميع سكانها الذين يبلغ عددهم 60 ألف نسمة إلى الخضوع لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، في إطار الجولة الأولى من حملة واسعة النطاق للكشف عن الفيروس في البلاد.وذكرت السلطات الصحية أن جميع السكان الذين تزيد أعمارهم على عامين سوف يخضعون للاختبار بعدما ظهرت في البلدة السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، التي تم اكتشافها في البداية في بريطانيا.ومن المقرر إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس على زهاء خمسة آلاف شخص يوميا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء.وتأمل السلطات الصحية ومستشفى جامعة روتردام أن تساعد حملة الاختبارات في التعرف بشكل أفضل على كيفية انتشار فيروس كورونا والسلالات المتحورة من المرض.وفي إطار الخطة، سوف يظل جميع المواطنين الذين يتبين إصابتهم بالمرض في منازلهم لمدة عشرة ايام على الأقل.وحتى الآن، تم تسجيل 35 حالة إصابة بالسلالة البريطانية من الفيروس في المنطقة، وترتبط معظم حالات الإصابة بمدرسة ابتدائية في قرية تسمى بيرجشينكوك.