فض وتطهير 3 أسواق بالمحلة وطنطا

قامت رئاسة حي أول المحلة الكبرى بفض السوق المقام بطريق كفر الشيخ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قام عمال النظافة بالوردية المسائية برفع المخلفات بالمعدات والسيارات المعدة لذلك وتم رش وتطهير الطريق، ومازالت أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في نطاق الحي بمتابعة ممدوح النجار رئيس الحي.جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بفض سوق قرية صناديد وسوق قرية سبرباي ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالمحلات وموقف السيارات بمرافقة نقطة شرطة صناديد، تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، كما تم تطهير ورش الأماكن التي تم فضها واستمرار الحملة بباقي الوحدات المحلية.