أسوان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت محافظة أسوان، اليوم الإثنين، 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية المسحات الطبية الخاصة بهم.وجدير بالذكر أنه توفي على مدار نفس الأسبوع، 10 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصي -العزل الصحي-، بينهم طبيب.