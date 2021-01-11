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عالم

بريطانيا تحذر من اللجوء لإجراءات إغلاق أكثر صرامة

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:56 م
جونسون
جونسون
أ ش أ
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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن إجراءات الإغلاق الأكثر صرامة قد تكون مطلوبة إذا لم يتبع الناس القواعد الحالية بشكل صحيح.

وقالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية إن رئيس الوزراء شدد على أن "الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من اليقظة" وسط مخاوف متزايدة من أن الالتزام بالقواعد من قبل الجمهور يزيد من فائدة الإغلاق.

وخلال زيارة لمركز اللقاحات في ملعب "أشتون جيت" في بريستول، قال جونسون الإثنين: "سنبقي القواعد قيد المراجعة المستمرة. حيث يتعين علينا تشديدها، لدينا قواعد معمول بها بالفعل، إذا تم اتباعها بشكل صحيح، نعتقد أنها يمكن أن تحدث فرقًا هائلًا".

وأضاف: "الآن يحتاج الناس إلى التركيز... عندما يكونون في الخارج للتسوق... عليهم التفكير في احتمالات نشر المرض".

ومضى قائلًا: "الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من اليقظة، وأقصى قدر من مراعاة القواعد. بالطبع، إذا شعرنا أن الأمور لا تتم مراقبتها بشكل صحيح، فسوف يتعين علينا فعل المزيد".

وحول اللقاحات، قال رئيس الوزراء البريطاني إن ما يقرب من 40٪ من البالغين من العمر 80 عامًا في المملكة المتحدة قد تم تطعيمهم الآن، مع تلقيح حوالي 23٪ من المسنين المقيمين في دور الرعاية.

وأشار إلى أن حوالي مليوني شخص بشكل عام تلقوا لقاحًا و"ربما أكثر قليلًا".. مضيفا: "لدينا الآن حوالي 2.4 مليون تطعيم في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ومن بين أولئك الذين يطالبون بقواعد إغلاق أكثر صرامة زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذي قال للصحفيين إن البلاد "في أخطر مرحلة" من الوباء "وهذا يستدعي أشد القيود".

وقال ستارمر: "ربما هناك المزيد الذي يمكننا القيام به. مثال على ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي أن تكون دور الحضانة مفتوحة".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه البروفيسور كريس ويتي، كبير المسئولين الطبيين في إنجلترا، من أن المملكة المتحدة لم تصل بعد إلى ذروة الموجة الحالية من عدوى فيروس كورونا، حيث ستكون الأسابيع القليلة المقبلة "أسوأ" الوباء بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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